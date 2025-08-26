Icon Menü
Biersommeliers aus Nördlingen: „Weg vom Saufen, hin zum Genießen“

Nördlingen

„Weg vom Saufen, hin zum Genießen“: Was macht ein Biersommelier?

Zwei Biersommeliers aus Nördlingen waren bei einem europäischen Bierwettbewerb dabei. Sie erklären, warum man das Reinheitsgebot nicht so wichtig nehmen sollte.
Von Anna-Lena Schachtner
    Über 500 Sorten Bier haben Ilona Zschach und Klaus Herrmann in ihrem Bierkeller in Nördlingen gelagert. Foto: Anna-Lena Schachtner

    175 Euro hat das teuerste Exemplar im Bierkeller von Ilona Zschach und Klaus Herrmann gekostet, ein chinesisches Bier in einer Art Sektflasche. Daneben reihen sich viele weitere Spezialitäten, etwa ein belgisches Bier aus dem Jahr 2004, das älteste im Sortiment. Über 500 Sorten hat das Paar aus Nördlingen auf Lager – schließlich sind die beiden als Biersommeliers Experten für das bayerische Volksgetränk.

