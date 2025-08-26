„Weg vom Saufen, hin zum Genießen“: Was macht ein Biersommelier?

175 Euro hat das teuerste Exemplar im Bierkeller von Ilona Zschach und Klaus Herrmann gekostet, ein chinesisches Bier in einer Art Sektflasche. Daneben reihen sich viele weitere Spezialitäten, etwa ein belgisches Bier aus dem Jahr 2004, das älteste im Sortiment. Über 500 Sorten hat das Paar aus Nördlingen auf Lager – schließlich sind die beiden als Biersommeliers Experten für das bayerische Volksgetränk.
Nördlingen
