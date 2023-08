BigBikeMeet 2023: Programm heute, Infos zur Anfahrt und zur Abreise

Ende August trifft sich die Biker-Szene beim BigBikeMeet-Festival 2023. Informationen zu Termin, Tickets und Programm des Events stellen wir Ihnen hier vor.

Wenn das Biker-Festival BigBikeMeet in diesem Jahr wieder stattfindet, dann treffen eine Menge Pferdestärken auf dröhnende Bässe. Das Treffen der Biker-Szene findet Ende August auf dem Flugplatz in Nördlingen für vier Tage statt. Worauf sich die Besucherinnen und Besucher freuen dürfen und zu welcher Uhrzeit die verschiedenen Events starten, erfahren Sie hier.

Termin des Big Bike Meet 2023 in Nördlingen: Wann findet das Festival statt?

Das BigBikeMeet 2023 findet am letzten Augustwochenende statt. Genauer gesagt von Donnerstag, dem 24. bis Sonntag, 27. August 2023. Veranstaltungsort ist der Flugplatz im schwäbischen Nördlingen.

Am Donnerstag, dem 24. August, war zwischen 13 und 21 Uhr Einlass zum Festivalgelände. An allen weiteren Festivaltagen ist es ab 9 Uhr in der Früh möglich, auf das Gelände zu gelangen. Mit dem Ende vom BigBikeMeet 2023 am Sonntag, 27. August, muss die Abreise und damit auch das Verlassen des Festivalgeländes bis spätestens 13 Uhr erfolgen. Die Polizei regelt den Verkehr, weitere Hinweise dazu erfolgen unter diesem Link.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: epd video

Big Bike Meet 2023: Programm heute - Motorräder, Camping und Musik

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf vier Tage mit vollem Programm freuen. Was an den jeweiligen Tagen ansteht, das erfahren Sie hier:

Donnerstag, 24. August:

ab 13 Uhr: Einlass auf das Eventgelände; Schank- und Speisewirtschaft im Infield

ab 20 Uhr: Absolutes Nachtfahrverbot auf dem gesamten Gelände

ab 21 Uhr: Welcome Party im Infield

ab 22 Uhr: Nachtruhe auf dem Campingplatz

ab 2 Uhr: Ende der Abendveranstaltung

Freitag, 25. August:

Lesen Sie dazu auch

ab 7 Uhr: Frühstück

ab 9 Uhr: Öffnung der Start- und Landebahn; Öffnung der Stunt Area

der Start- und Landebahn; der Stunt Area ab 11 Uhr: Öffnung des Infields (Musik/ Moderation/ Getränke / Speisen); Öffnung vom BurnOut Käfig

des Infields (Musik/ Moderation/ / Speisen); vom BurnOut Käfig ab 20 Uhr: Absolutes Nachtfahrverbot auf dem gesamten Gelände

ab 21 Uhr: Party im Infield

ab 22 Uhr: Nachtruhe auf dem Campingplatz

ab 3 Uhr: Ende der Party

Samstag, 26. August:

ab 7 Uhr: Frühstück

ab 9 Uhr: Öffnung der Start- und Landebahn; Öffnung der Stunt Area

der Start- und Landebahn; der Stunt Area ab 11 Uhr: Öffnung des Infields (Musik/ Moderation/ Getränke / Speisen); Öffnung vom BurnOut Käfig

des Infields (Musik/ Moderation/ / Speisen); vom BurnOut Käfig 14 Uhr/ 16 Uhr: Bike Wash

ab 20.30 Uhr: Fotoshooting auf der Landebahn bis max. 22:00

ab 20 Uhr: Absolutes Nachtfahrverbot auf dem gesamten Gelände

ab 21 Uhr: XXL-Festivalnight "AirBeatzFestival"

ab 22 Uhr: Nachtruhe auf dem Campingplatz

ab 3 Uhr: Ende der Party

Sonntag, 27. August: