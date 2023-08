BigBikeMeet in Nördlingen: Straßen um Festival-Gelände überlastet

Wegen der Anreise der Festivalgäste zum BigBikeMeet in Nördlingen sind einige Straßen überlastet. Die Polizei bittet, den Bereich am Freitag zu umfahren.

BigBikeMeet in Nördlingen: Verkehr in der Nürnberger Straße überlastet

Die Festivalgäste waren bereits seit den frühen Morgenstunden in Nördlingen. Das Festivalgelände und der dazugehörige Campingplatz des BigBikeMeet am Nördlinger Flugplatz öffneten allerdings erst um 13 Uhr. Die Polizei regelte den Verkehr gemeinsam mit Security-Kräften des Festivals. Die Festivalgäste selbst überbrückten die Wartezeit am Straßenrand in Liegestühlen und mit kühlen Getränken. Anwohner wurden im Vorfeld um Verständnis gebeten und per Flugblatt mit freiem Eintritt zum Festival eingeladen.

11 Bilder Impressionen vom Anreisetag des BigBikeMeet 2023 in Nördlingen Foto: Verena Mörzl

Schwer zu erreichen waren der Recyclinghof in Nördlingen sowie Edeka Willmann und der gesamte Bereich um den Flugplatz. Nach Angaben von Helfern vor Ort wurden weitere Parkflächen auf Feldern vorbereitet. Am Nachmittag rechnete die Polizei mit einer weiteren Anreise-Welle.

Das BigBikeMeet ist in diesem Jahr so gut wie ausverkauft. Die rund 3000 Festival-Gäste kommen bis aus Österreich und der Schweiz zu dem Event, das in Süddeutschland einzigartig ist.

