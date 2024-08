Rührwerk in Biogasanlage zerquetscht Arbeiter den Finger

In der Biogasanlage Im Heutal ist es am Montag zu einem Betriebsunfall gekommen. In der Anlage wurde laut Polizeibericht das Rührwerk mithilfe eines Krans ausgetauscht. Beim Einsetzen des etwa 530 Kilogramm schweren Getriebes, verkeilte sich dieses kurz und fiel anschließend nach unten. Ein 22-Jähriger hatte zu dieser Zeit seinen rechten Zeigefinger zwischen den Bauteilen. Der Finger wurde dadurch so zerquetscht, dass dieser vermutlich amputiert werden musst. Der junge Mann wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

