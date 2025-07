Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen musste am Samstag zu einem Brand ausrücken. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, entzündete sich Biomüll. Die Tonne war in einem Raum eines Discounters abgestellt, in dem es sehr heiß wurde. Auch die Fassade wurde beschädigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr. (AZ)

