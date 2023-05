Birkhausen

Alt erzählt Jung: Als das Hitler-Porträt im Klassenzimmer aufgehängt wurde

Zwei der Initiatoren der Veranstaltung "Alt erzählt jung" in Birkhausen: Danica Meyer (am Mikro) und Martin Steinheber (sitzend rechts).

Plus Eine besondere Veranstaltung bringt im Wallersteiner Ortsteil Birkhausen die Generationen zusammen. Viele Ältere berichten über die Zeit des Zweiten Weltkrieges.

Hildegund Fischer war die älteste Teilnehmerin der Veranstaltung "Alt erzählt Jung", die der Veteranen- und Soldatenverein Birkhausen im Alten Schulhaus veranstaltete. "Ja, was soll i denn do verzehla", war der erste Satz, den sie etwas verlegen ins Mikrofon sprach, aber schon ein paar Augenblicke später hatte sie die Scheu abgelegt. Hildegund Fischer erzählte Anekdoten aus ihrem Leben als Gastwirts- und Landwirtstochter und hatte ganz schnell die Lacher im Saal auf ihrer Seite.

Genau so hatten sich die Initiatoren, die 17-jährige Danica Meyer, Benedikt Offinger und der um zwei Generationen ältere Vorsitzende des Veteranen- und Soldatenvereins, Martin Steinheber, das vorgestellt. Ihnen geht es um den Austausch unter den Generationen, sie haben sich schon immer dafür interessiert, wie es "vor ihrer Zeit" war, dass man über Dinge spricht und Geschichten erfährt, die ansonsten irgendwann unwiederbringlich verloren sind. Martin Steinheber hat vor seiner Rente in der Altenpflege gearbeitet, Danica Meyer lernt Physiotherapeutin und hatte während eines Praktikums auch in der Altenpflege Kontakte.

