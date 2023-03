Birkhausen soll ein Glasfasernetz bekommen

Plus Im Wallersteiner Ortsteil wurden bereits Leerrohre verlegt. Zweiter Bürgermeister Georg Stoller informiert bei der Bürgerversammlung über die nächsten Schritte.

Eine positive Bilanz des inzwischen abgeschlossenen ersten Teils der Dorferneuerung in Birkhausen hat Wallersteins Zweiter Bürgermeister Georg Stoller bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Thum gezogen. „Es war insgesamt ein gutes Miteinander mit allen Beteiligten“, sagte Stoller rückblickend. Am 11. Juni finde ein Fest statt, bei dem der Abschluss zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern gebührend gefeiert werde. Wann mit dem zweiten Sanierungsbereich begonnen werden könne, sei noch offen. Dieser umfasse hauptsächlich die Untere Dorfstraße. Die weiteren Schritte gelte es mit dem Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach abzusprechen.

Stoller kündigte an, dass der Wallersteiner Ortsteil ein leistungsfähiges Glasfasernetz erhalten werde. Die entsprechenden Leerrohre seien bereits mit dem Aufbau des Nahwärmenetzes verlegt worden. Damit habe man bereits eine wesentliche Vorarbeit geleistet. Der Marktgemeinderat werde sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befassen. Im Hauptort Wallerstein strebe die Gemeindeverwaltung einen flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser an.

Trend geht zu Mehrfamilienhäusern – auch in Wallerstein

Wie bereits bei der Bürgerversammlung in Wallerstein sprach Stoller auch in Birkhausen von Problemen der Gemeinde, an Grundstücke zu gelangen, die als Bauplätze ausgewiesen werden könnten. Es gebe zwar eine Reihe von freien Flächen oder nicht mehr genutzte Hofstellen. Allerdings befänden sich diese in Privateigentum, auf das die Kommune keinen Zugriff habe. Gleichzeitig wies der Vizebürgermeister darauf hin, dass inzwischen ein Trend zu veränderten Bauformen eingesetzt habe.

Die Tendenz gehe verstärkt weg von Einfamilienhäusern hin zu mehrstöckigen Wohneinheiten. Die enorm gestiegenen Baupreise sowie das höhere Zinsniveau werden dazu führen, dass sich manche Familien kein Einfamilienhaus mehr leisten könnten. Auf eine solche Entwicklung werde sich auch Wallerstein einstellen.

Zum geplanten Jugendhaus in der Marktgemeinde betonte Stoller, dass dieses derzeit nicht weiter verfolgt werden könne - nicht zuletzt wegen erheblicher Probleme mit dem Lärmschutz. Gänzlich abschreiben wolle der Gemeinderat das Projekt allerdings nicht. Zu gegebener Zeit werde man sich wieder damit auseinandersetzen.

Bürger fragt nach Radweg bis Baldingen

Ein Bürger stellte die Frage, ob der neu asphaltierte Radweg von Wallerstein nach Ehringen eines Tages bis nach Baldingen durchgehend ausgebaut sein werde. Dazu wäre ein zusätzliches Stück durch den Ort notwendig. Dazu gebe es derzeit noch keine konkreten Überlegungen, antwortete Georg Stoller. Beklagt wurde in diesem Zusammenhang von einem Versammlungsteilnehmer, dass trotz Vorhandenseins von Radwegen diese von manchen Zeitgenossen nicht genutzt werden und stattdessen auf der Kreisstraße gefahren werde.