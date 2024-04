Motorradfahrer stürzt und verletzt sich am Bein

Ein Motorradfahrer war zwischen Wallerstein und Birkhausen unterwegs. Doch am Sonntagabend war es dort plötzlich glatt.

Mit seinem Motorrad ist ein 50-Jähriger am Sonntagabend gestürzt. Laut Polizeibericht war der Mann von Wallerstein in Richtung Birkhausen unterwegs. Kurz nach dem Ortsschild kam er wegen plötzlicher Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt der Mann eine Fraktur am Bein und musste ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (AZ)