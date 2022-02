Rieser werden in nur 29 Stunden dreimal Großeltern

Plus Dreifaches Babyglück gab es Anfang Januar im Ries: Johann, Amelie und Josef kommen auf die Welt. Alle drei haben unterschiedliche Mütter – aber die gleichen Großeltern.

So manche Redewendung ist schnell dahin gesagt. Doch wenn für irgendjemanden einmal der Spruch "Aller guten Dinge sind drei" wirklich zugetroffen hat, dann für Maria und Franz Mayer aus Birkhausen. Die beiden wurden nämlich innerhalb von nur 29 Stunden dreimal Großeltern – und die Kinder wurden von drei verschiedenen Müttern geboren.