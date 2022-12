Wie die Dorferneuerung Birkhausen verändert hat

Die Obere Dorfstraße wird durch die Dorferneuerung schmäler, der Gehweg gepflastert. Der Veteranenplatz soll Treffpunkt für die Birkhausener werden.

Die Mitte letzten Jahres begonnenen Baumaßnahmen im Zuge der Birkhausener Dorferneuerung sind abgeschlossen. Pandemiebedingte Material- und Lieferschwierigkeiten brachten den ursprünglichen Zeitplan etwas durcheinander, doch mit der nun erfolgten Bauabnahme ist ein Meilenstein des Prozesses erreicht, teilt das Amt für Ländliche Entwicklung in Schwaben mit.

Ein Kernelement der Dorferneuerung war die Umgestaltung der Oberen Dorfstraße. Deren Fahrbahn wurde verschmälert und der jetzt einheitlich breite Gehweg gepflastert. Wo es die Situation zuließ, wurden Grünflächen erweitert oder neu angelegt und durch das Pflanzen von Bäumen optisch aufgewertet.

Amt für Ländliche Entwicklung unterstützte die Gemeinde

„Die Obere Dorfstraße ist jetzt schön gegliedert“, meinte Projektleiterin und Baurätin Johanna Schack vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, das die Dorferneuerung in Birkhausen fachlich begleitet und finanziell fördert. „Uns war es wichtig, Birkhausen aufzuwerten, Plätze wiederzubeleben und in die Jahre gekommene Bausubstanz anzugehen“, so Schack, die auch als Vorsitzende der örtlichen Teilnehmergemeinschaft fungiert, in der die betroffenen Anlieger zusammengeschlossen sind.

Einer dieser angesprochenen Plätze ist der Veteranenplatz am Steinbach. Nicht nur Baurätin Schack wünschte sich, dass er dank eines neugestalteten Bachumfelds, neuen Wegen, Bänken und einem Pavillon künftig zum Aufenthaltsort und Treffpunkt für die Birkhausener wird. Die drei alten, schattenspendenden Eichen konnten erfreulicherweise erhalten werden, was ebenfalls zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität beiträgt.

Volleyball und Badminton in Birkhausen jetzt möglich

An der nördlichen Ortseinfahrt, wo ein Garagengebäude nicht die einladendste Visitenkarte Birkhausens abgab, entstand eine Grünfläche mit Sitzgelegenheiten. Eine Infotafel folgt und wird den Rastplatz, der zum Verweilen einladen soll, komplettieren. Zu schweißtreibenderen Aktivitäten animiert künftig das neu angelegte Spielfeld unweit des Sportplatzes. Hier kann dank eines Netzes zum Beispiel Volleyball oder Badminton gespielt werden. Für die jüngeren Dorfbewohner wurde der Spielplatz mit neuen Geräten versehen.

Der Abschluss der Baumaßnahmen ist ein Meilenstein für die Birkhausener Dorferneuerung. Vertreter der Teilnehmergemeinschaft, der Gemeinde, des Straßenbauunternehmens Bortolazzi, des Amts für Ländliche Entwicklung Schwaben und die Bauoberleitung saßen bei der Bauabnahme auch auf den neuen Bänken am Veteranenplatz Probe. Foto: Firma Bortolazzi

Grüner geworden ist neben der Oberen Dorfstraße auch der Friedhofsvorplatz, wo zudem Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Sitzgelegenheiten geschaffen wurden. Alles in allem werden im Zuge der Baumaßnahmen rund 80 Bäume gepflanzt.

Baurätin Schack lobte das gute Miteinander von Amt, ausführender Baufirma, Bauoberleitung, Gemeinde und dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft. Die Zusammenarbeit sei harmonisch gewesen und der Bau, abgesehen von den Lieferschwierigkeiten, reibungslos. Eine Feier zur Einweihung der umgestalteten Plätze und der Oberen Dorfstraße ist für Mai oder Juni kommenden Jahres geplant. (AZ)