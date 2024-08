Blauzungenkrankheit: Baden-Württemberg zum Restriktionsgebiet erklärt

Weil am 8. August in einem Schafbestand im Rems-Murr-Kreis die Blauzungenkrankheit vom Serotyp 3 (BTV-3) amtlich festgestellt wurde, wird das gesamte Land Baden-Württemberg für mindestens zwei Jahre zum Restriktionsgebiet für Rinder, Schafe, Ziegen und gehaltene Wiederkäuer. Das teilt das Landratsamt des Ostalbkreises mit.

Das Befördern dieser Tiere innerhalb von Baden-Württemberg und auch in andere nicht-BTV-freie Gebiete sei ohne vorherige Impfung oder Laboruntersuchung möglich, sofern die Tiere keine Symtpome der Blauzungenkrankheit aufweisen oder der Tierbestand nicht wegen eines Ausbruchs dieser Krankheit gesperrt ist.

Behörden raten zur Impfung gegen Blauzungenkrankheit

Der Bund hatte Anfang Juni 2024 per Eilverordnung für drei selektive BTV-3-Impfstoffe ohne offizielle Zulassung die befristete Möglichkeit geschaffen, empfängliche Tiere in Deutschland gegen BTV-3 zu impfen. Zum Schutz des eigenen Tierbestands seien diese Impfstoffe wirksam, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Behörden raten dringend zu einer Impfung des eigenen Tierbestands. Da es sich um keinen zugelassenen Impfstoff handelt, könnten bei BTV-3 geimpften Tieren keine Handelserleichterungen gewährt werden.

Ein Transport von Wiederkäuern aus Baden-Württemberg in BTV-freie Gebiete innerhalb Deutschlands isei künftig nur zulässig, wenn die Tiere mindestens 14 Tage vorher mit Repellentien behandelt und daran anschließend mittels PCR-Test mit negativem Ergebnis auf das BTV-Virus untersucht wurden. Zudem sei eine Tierhalteerklärung nötig, heißt es weiter.

Für den Menschen nicht gefährlich

Die Blauzungenkrankheit (BT) ist eine anzeige- und bekämpfungspflichtige Tierseuche bei Haus- und Wildwiederkäuern. Das Virus wird durch bestimmte Stechmücken (Gnitzen) übertragen und ist für den Menschen nicht gefährlich. Die Blauzungenkrankheit äußert sich insbesondere in Fieber, Entzündungen und Blutungen in den Schleimhäuten, vermehrtem Speichelfluss und Schaumbildung vor dem Maul. Vor allem bei Schafen schwillt die Zunge an, wird blau und kann aus dem Maul hängen. (AZ)