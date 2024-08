Blauzungenkrankheit auch im Ostalbkreis nachgewiesen

Das Landratsamt informiert in einer Mitteilung, dass im Ostalbkreis erste Fälle der Blauzungenkrankheit mit dem Virustyp BTV3 aufgetreten sind. Das Virus wurde in zwei Rinderbeständen in der Gemeinde Gschwend festgestellt. Weitere Proben aus einem Schafbetrieb befänden sich in Abklärung.

Die Blauzungenkrankheit (BT) ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Das Virus wird durch bestimmte Stechmücken übertragen. Die Blauzungenkrankheit äußert sich unter anderem in Fieber, Entzündungen und Schaumbildung vor dem Maul. Insbesondere bei Schafen kann es zu Erkrankungen mit Todesfolge kommen. Betroffen sind zudem Rinder, Schafe, Ziegen, Kameliden und Rotwild. Wegen der Übertragung durch Stechmücken ist eine wirksame Verhinderung nur durch eine vorbeugende Impfung möglich.

Die betroffenen Betriebe stehen unter behördlicher Beobachtung, Maßnahmen zur Absonderung wurden in den Beständen ergriffen, heißt es. Darüberhinausgehende Seuchenbekämpfungsmaßnahmen seien derzeit nicht notwendig: Das Virus ist für den Menschen nicht gefährlich. (AZ)