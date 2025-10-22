Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

BMW in Nördlingen wird innerhalb von 20 Minuten mit 2000 Euro Schaden beschädigt

Nördlingen

Nur 20 Minuten geparkt: 2000 Euro Schaden am Auto

Ein Auto wurde in Nördlingen angefahren, das ordnungsgemäß geparkt war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer hat etwas gesehen?
    • |
    • |
    • |
    Ein Auto ist in Nördlingen angefahren worden.
    Ein Auto ist in Nördlingen angefahren worden. Foto: Arno Burgi, dpa (Symbolbild)

    Ein geparkter BMW ist am Dienstag zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr in der Nördlinger Goethestraße beschädigt worden. Der schwarze BMW war laut Polizeibericht ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde vermutlich beim Vorbeifahren von einem anderen Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW wurde der Kotflügel hinten links stark zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09081/29560. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden