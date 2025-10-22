Nur 20 Minuten geparkt: 2000 Euro Schaden am Auto

Ein geparkter BMW ist am Dienstag zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr in der Nördlinger Goethestraße beschädigt worden. Der schwarze BMW war laut Polizeibericht ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde vermutlich beim Vorbeifahren von einem anderen Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW wurde der Kotflügel hinten links stark zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09081/29560. (AZ)

