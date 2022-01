19-Jährige fährt gegen Gartenmauer: 10.000 Euro Schaden

In der Bergstraße in Bopfingen ist eine 19-Jährige von der Fahrbahn abgekommen.

Bei einem Verkehrsunfall in der Bergstraße in Bopfingen ist am Donnerstag ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem VW gegen 14.30 Uhr die Bergstraße in absteigender Richtung. In der dortigen Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Gehweg und kollidierte anschließend mit einer Gartenmauer. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall einen Schock. (AZ)