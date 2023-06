19-Jährige schlägt mit Holzpfeiler auf Autos ein

Eine junge Frau beschädigt mehrere Autos in Bopfingen. Nach Angaben der Polizei befindet sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Mit einem Holzpfeiler hat eine 19-Jährige am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr in der Härtsfeldstraße in Bopfingen auf mehrere Fahrzeuge eingeschlagen. Dabei gingen laut Polizeibericht Scheiben zu Bruch, und es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Anschließend habe sie sich in die elterliche Wohnung begeben, wo sie von Beamten des Polizeireviers Ellwangen angetroffen werden konnte, berichtet die Polizei weiter.

Da sich die junge Frau den Angaben nach nicht beruhigen ließ und weiterhin aggressiv auftrat, sei sie letztlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Zeugen, die die 19-Jährige bei ihren Sachbeschädigungen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 in Verbindung zu setzen. (AZ)

