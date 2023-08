23-Jähriger fährt Fußgängerin an

Eine 59-jährige Frau stürzt, nachdem sie laut Polizeiangaben auf einem Parkplatz in Bopfingen angefahren wird.

Auf einem Parkplatz in Bopfingen ist am Samstag eine Frau angefahren worden. Gegen 16:50 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes im Ipftreff. Hierbei fuhr der Mann laut Polizeibericht eine 59-jährige Fußgängerin an, die dadurch stürzte und leichte Verletzungen davontrug. (AZ)