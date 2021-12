3000 Euro Schaden bei Unfall in Bopfingen

Ein Autofahrer verursacht am Mittwoch einen Unfall. Die Bilanz: Blechschaden.

3000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmittag in Bopfingen. Wie die Polizei mitteilt, musste eine 32-Jährige gegen 13.45 Uhr mit ihrem Auto verkehrsbedingt an der Einmündung Michelfelder Straße/B29 anhalten.

Ein 30-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf das stehende Fahrzeug auf. (AZ)