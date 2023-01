3000 Euro Schaden beim Einparken verursacht

Beim Einparken entsteht in Bopfingen ein Schaden von 3000 Euro.

Ein Unfall hat sich am Dienstag in Bopfingen ereignet. Ein 62-Jähriger beschädigte laut Polizeibericht gegen 13 Uhr beim Einparken einen in der Badgasse abgestellten Pkw. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. (AZ)

