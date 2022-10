3500 Euro Schaden an geparktem Auto in Bopfingen

Ein Auto ist in Bopfingen beschädigt worden. Die Tat ereignet sich laut Polizei in der Nacht auf Dienstag.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Dienstag ein Auto in Bopfingen beschädigt. Die Fahrerin stellte am Montagabend ihren Toyota auf der Mörikestraße, an der Einmündung zur Schillerstraße, ab. Als sie am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte die Frau nach Polizeiangaben die Beschädigung fest, der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an den Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020. (AZ)