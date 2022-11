58-jähriger Fußgänger wird bei Unfall auf der B29 schwer verletzt

Schwerer Unfall in Bopfingen: Eine 22-jährige Autofahrerin erkennt den Mann im Dunkeln zu spät. Er überquerte kurz vor 6 Uhr die Bundesstraße 29.

Schwere Verletzungen hat sich ein 58 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Bopfingen zugezogen. Gegen 6 Uhr querte der 58-Jährige die Bundesstraße 29 rund fünf Meter von der Kreuzung zur Bergstraße entfernt. Eine 22-Jährige, die mit ihrem Opel von der Bergstraße kommend auf die B29 einfuhr, übersah den 58-Jährigen in der Dunkelheit und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Der 58-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro. (AZ)