88-Jähriger fährt in Bopfingen gegen Verkehrsschild

Am Sonntag kommt ein Autofahrer in Bopfingen von der Fahrbahn ab und fährt gegen ein Verkehrszeichen. Dabei entsteht ein vierstelliger Schaden.

Ein 88-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in Bopfingen gegen ein Verkehrsschild geprallt. Nach Angaben der Polizei kam der Mann auf der Lauchheimer Straße links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das Schild, die Ursache soll Unachtsamkeit gewesen sein. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben