So laufen die Arbeiten an der B29

Die Arbeiten an der B29 im Ostalbkreis dauern an. Der zweite Bauabschnitt soll sich bis 2. Oktober hinziehen.

Eine der "Lebensadern" des Ostalbkreises, nämlich die B29, ist derzeit gesperrt. Die Straße wird in zwei Bauabschnitten saniert. Dabei seien die Arbeiten gut angelaufen, bisher laufe alles nach Plan, sagt Susanne Dietterle, Sprecherin des Landratsamts Ostalbkreis. Das Regenwetter der vergangenen Tage habe bisher nahezu keinen Einfluss auf die Arbeiten gehabt, da an diesen Tagen nur Fräsarbeiten beziehungsweise der Abbau von Schutzplanken erfolgte, so die Sprecherin weiter. Bisher habe man Schadstellen beseitigt, die Binderschicht eingebaut und die Deckschicht angebracht. Zudem habe man die Rechtsabbiegespur von Aalen kommend zur A7 an der Anschlussstelle sowie die Rechtsabbiegespur von der A7 kommend an der Einmündung der B290 eingebaut.

Für den 25. September wurde mit der Start des zweiten Bauabschnitts terminiert. Beschwerden über die Sperrungen sind laut Susanne Dietterle beim Geschäftsbereich Verkehrsinfrastruktur bisher keine eingegangen, weder von Kommunen noch von Verkehrsteilnehmern.

B29 gesperrt: So ist die Umleitung

Seit Beginn der Sperrung am 16. September führt die Polizei regelmäßig Kontrollen durch, vor allem an der Strecke zwischen Oberalfingen und Westhausen, wie Holger Bienert, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, auf Anfrage bestätigt. Man habe zwar Verstöße geahndet, die sich aber im Rahmen hielten, so Bienert weiter.

Aus Baiershofen habe es Beschwerden über Schwerlastverkehr gegeben, obwohl die Strecke nur für Lkw bis zu sechs Tonnen zugelassen sei.

Der Bauabschnitt zwei erfolgt vom 25. September bis 2. Oktober zwischen Aalen-Oberalfingen und der B290. Auch dieser Abschnitt wird dann voll gesperrt. Der Verkehr aus Westen wird dann von der B29 auf Höhe Hüttlingen/Albanus ausgeleitet und über die Querspange zur B19 – Hüttlingen – K3320 – Buch – K3320 Schwabsberg zur B290 geführt.

Der Verkehr wird ab dem Knotenpunkt B29/L1029 über die L1029 – Kellerhaus – K3335 – K3320 – Schwabsberg zur B290 umgeleitet. Aus Richtung Osten kommender Verkehr läuft vom Knotenpunkt B29/B290 aus über die B290 – K3320 – Schwabsberg – K3320 – Buch – K3320 – Hüttlingen zur B29 beim Albanus.