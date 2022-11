Arbeitsunfall: Mann stürzt von Leiter auf Asphalt

Bei der Arbeit verletzt sich ein Mann in Bopfingen schwer und muss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 48-jähriger Arbeiter hat sich bei einem Arbeitsunfall in Bopfingen schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann stürzte am Donnerstagmorgen von einer Leiter auf einen asphaltierten Bodenbelag, wie es im Polizeibericht heißt. Der 48-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; andere Personen seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. (AZ)

