Bopfingen

10:50 Uhr

Auffahrunfall am Ipf-Treff in Bopfingen

Am Ipf-Treff in Bopfingen kommt es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall.

Am Mittwoch erkennt ein 23-Jähriger am Ipf-Treff in Bopfingen zu spät, dass das Auto vor ihm bremst.

Ein 23-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch am Ipf-Treff in Bopfingen einen Auffahrunfall verursacht. Gegen 12.45 Uhr musste ein 76-Jähriger auf einem Parkplatz verlangsamen, was der 23-Jährige laut Polizeibericht zu spät erkannte und auffuhr. Es entstand ein Schaden von knapp 2500 Euro. (AZ)

