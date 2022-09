Ausstellung: Zwei Künstlerinnen malen ihre Liebe zum Buch

Wie sieht die Liebe zum Buch als gemaltes Bild aus? Die beiden Künstlerinnen Christiane Köhn-Ladenburger und Sabrina Neumeister zeigen die Ergebnisse ihrer Antwort darauf in Bopfingen.

Vielen ist die Kleine Schusterwerkstatt in Bopfingen noch unter dem Namen Bücher- und Handelsregal bekannt. Seit 2009 werden dort im kleinen Rahmen Bücher, Weine aus aller Welt, regionale Spezialitäten und lokales Kunsthandwerk angeboten. Mit dem Literatur-Salon und der Litera-Tour gab es auch schon immer kulturelle Veranstaltungen.

Es konnte laut Pressemitteilung zusätzlicher Raum gewonnen werden, der während des Lockdowns zum Café ausgebaut wurde. Dort gibt es nun einerseits leckeren Kaffee und Kuchen, andererseits ausreichend Platz für neue Kulturformate: Genuss-Salon, Literatur-Frühstück, Gin- und Wine-Tastings oder eben Ausstellungen.

Das zeigen die beiden Frauen in Bopfingen

Die Doppelausstellung von Christiane Köhn-Ladenburger und Sabrina Neumeister widmet sich nun der Liebe zum Buch, die fester und essenzieller Bestandteil in ihrer beider Leben ist. Wie sieht die Liebe zum Buch als gemaltes Bild aus? Was versteckt sich alles „Zwischen den Seiten“? Und wie unterschiedlich können Gedanken und Herangehensweisen an dieses Thema sein? Die zwei lokalen Künstlerinnen haben sich diesen Fragen gestellt und zeigen die Ergebnisse ihres kreativen Schaffens bis Februar 2023 in der Kleinen Schusterwerkstatt in Bopfingen.

Abstrakte Collagen, starke Strukturen, kräftige Farbe, sanfte Verläufe – so unterschiedlich wie der kreative Ausdruck der beiden Frauen ist, so unterschiedlich ist auch die gedankliche Herangehensweise an das Thema. Und doch fügen sich am Ende die Bilder wie ein Puzzle zusammen, welches auf spannungs- und facettenreiche Weise die Begeisterung für Literatur, für das gedruckte Buch und zu allem, was daraus entstehen kann, abbildet.

Die Ausstellungseröffnung ist am Mittwoch, 14. September, um 19 Uhr. Um Anmeldung unter Telefon 07362/9564848 oder per E-Mail an info@kleine-schusterwerkstatt.de wird gebeten. Die Ausstellung kann täglich bis Februar 2023 kostenlos zu den üblichen Öffnungszeiten der Kleinen Schusterwerkstatt besucht werden. Weitere Infos zu den Künstlerinnen gibt es unter www.christiane-koehn-ladenburger.de und auf Instagram: fraeulein_monochrom.

Die Kleine Schusterwerkstatt befindet sich in der Hauptstraße 45 in Bopfingen. Weitere Termine und Veranstaltungen stehen online unter www.buch-fan.de in der Rubrik „Veranstaltungen“ oder in den sozialen Medien wie etwa auf Facebook: @kleine.schusterwerkstatt. Öffnungszeiten: werktags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr. (AZ)