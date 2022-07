Auto brennt: 20.000 Euro Schaden

Ein 21 Jahre alter Autofahrer bemerkt Rauch im Innenraum seines Fahrzeuges. Kurz darauf brennt sein Pkw komplett aus.

Ein Auto, das mit Benzin und Gas betrieben wird, ist in Bopfingen in Flammen aufgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr mit 19 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausrücken.

Ein 21-Jähriger, der mit seinem Wagen auf der Landesstraße 1070 zwischen Bopfingen und Kerkingen fuhr, bemerkte zunehmenden Rauch im Fahrzeuginnenraum. Er fuhr an den Straßenrand und stieg aus.

Das Auto brannte bei Bopfingen komplett aus

Kurz darauf stiegen Flammen hoch und der Pkw brannte komplett aus. Die Brandursache ist vermutlich in einem technischen Defekt des Fahrzeuges zu suchen, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 20.000 Euro. Der 21-Jährige wurde nicht verletzt. (AZ)