Auto rollt nachts Berg in Bopfingen hinunter

Ein Auto macht sich laut Polizei nachts selbstständig und prallt gegen eine Laterne und Stühle einer Eisdiele.

Ein Auto ist in der Nacht auf Freitag einen Berg hinabgerollt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 34-Jähriger seinen Wagen in der Hauptstraße in Bopfingen abgestellt, gegen 2.30 Uhr sei das Auto dann losgerollt. Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens: Das Fahrzeug prallte gegen eine Straßenlaterne sowie mehrere Tische und Stühle einer Eisdiele. (AZ)