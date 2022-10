Bopfingen

12:01 Uhr

Auto verselbstständigt sich bei Tankstelle in Bopfingen

In Bopfingen sichert am Montag ein 56-Jähriger sein Auto nicht genug ab, weshalb dieses wegrollt.

Artikel anhören Shape

Bei einer Tankstelle in der Aalener Straße in Bopfingen rollt am Montag ein Auto in ein anderes. Es hatte sich verselbstständigt.

Ein 56-Jähriger hat am Montagmittag in Bopfingen einen Unfall mit vierstelligem Schaden verursacht. Um 12 Uhr stellte er sein Auto auf dem Gelände einer Tankstelle in der Aalener Straße ab. Dabei soll er laut Polizeibericht den Wagen nicht ausreichend abgesichert haben, weshalb dieser sich selbstständig machte und in ein anderes Auto rollte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp 3500 Euro. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

Themen folgen