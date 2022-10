Bopfingen

09:08 Uhr

Autofenster in den Wöhrwiesen in Bopfingen beschädigt

In den Wöhrwiesen in Bopfingen wird am Mittwoch ein Auto mit einem Stein beworfen.

Am Mittwoch wird in den Wöhrwiesen in Bopfingen ein VW beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 23.40 Uhr einen VW beschädigt, der in den Wöhrwiesen abgestellt war. Laut Polizei warf der Täter einen Stein gegen eine Fensterscheibe auf der Fahrerseite, wodurch ein Schaden in Höhe von knapp 500 Euro entstand. Der Polizeiposten Bopfingen nimmt Hinweise unter Telefon 07362/96020 entgegen. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

