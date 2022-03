Polizei bittet nach Unfallflucht in Baldern um Hinweise

Am Samstagabend verursachte ein VW-Caddy-Fahrer in Bopfingen-Baldern einen Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem eine Zeugin weiterhelfen konnte.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat am Samstagabend gegen 21.30 Uhr einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro verursacht. Geschädigt wurde ein geparkter Renault, der in der Unteren Weilerstraße in Bopfingen-Baldern stand.

Unfallflucht in Baldern: Zeugin sah einen schwarzen VW Caddy

Eine Zeugin hatte nach Angaben der Polizei zwar den Unfall beobachtet, konnte aber lediglich aussagen, dass es sich um einen schwarzen VW Caddy handelte, der mit einem Gespann unterwegs war. Außerdem fuhr das Auto mit einem Aalener Kennzeichen. Die Polizei Ellwangen bittet unter Telefon 07961/9300 um Hinweise. (AZ)