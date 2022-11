Bopfingen: Mann fährt erst über Verkehrszeichen und dann gegen Laterne

In Bopfingen fährt ein Mann laut Polizei zunächst über eine Verkehrsinsel und ein Schild. Später will er einparken - erneut jedoch nicht unfallfrei.

Ein 81-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch gegen 12.20 Uhr für zwei Zwischenfälle in Bopfingen gesorgt. Der Mann fuhr auf der Aalener Straße in Richtung Stadtmitte. Beim Einfahren in die Hauptstraße überfuhr er nach Polizeiangaben ein auf einer Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrszeichen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Als er kurz darauf in der Hauptstraße auf einem Parkplatz an der linken Fahrbahnseite einparken wollte, sei er gegen eine am Ende des Parkplatzes stehende Straßenlaterne geprallt. (AZ)

