Bopfingen will beim ÖPNV nicht benachteiligt werden

Plus Lauchheim und Westhausen sollen eine halbstündig getaktete Busverbindung nach Aalen bekommen, Bopfingen nicht. Das sorgte für Ärger im Gemeinderat.

Die Stadt Bopfingen möchte beim Öffentlichen Personennahverkehr nicht benachteiligt werden. Das haben Bürgermeister Gunter Bühler und einige Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung deutlich gemacht, zu der auch Ingo-Benedikt Gehlhaus, Leiter des Geschäftsbereichs „Nachhaltige Mobiliät“ im Landratsamt, geladen war. Hauptkritikpunkt war, dass Lauchheim und Westhausen im Zuge der Teilfortschreibung des Nahverkehrsplans jeweils halbstündig getaktet an den Stadtverkehr Aalens angebunden werden sollen, von Bopfingen aber nur stündlich ein Bus fahren soll. Hinzu kommt die Zug-Verbindung über die Riesbahn.