Bopfinger Bürgermeister stellt klar: Die 'Ipfmess' 2022 wird durchgeplant

Plus Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler hofft, dass die Ipfmesse stattfinden kann. Mit einer möglichen Absage soll bis kurz vor Festbeginn gewartet werden.

Bürgermeister Gunter Bühler will die Ipfmesse 2022. Daher wird das größte Volksfest Ostwürttembergs vollständig durchgeplant. Mit einer möglichen Corona-bedingten Absage will der Verwaltungschef bis zwei Wochen vor Festbeginn warten.