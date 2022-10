Bopfinger Hallenbad bleibt zu – Bürger sind verärgert

Plus Bopfingens Bürgermeister Gunther Bühler muss sich einiges an Kritik gefallen lassen. Wie er die Schließung des Bades begründet und welche Möglichkeit es noch gibt.

Viele Vorwürfe musste sich Bopfingens Bürgermeister Gunther Bühler kürzlich in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats anhören. Mehrere Bürger waren ins Rathaus gekommen, um ihrem Ärger ob der Schließung des Hallenbads über den Winter Luft zu machen.