Bopfingen

12:30 Uhr

Bopfingerin fertigt Herzen in Ukraine-Farben und spendet Erlös

Ihre Herzen hält Cornelia Kauffmann in den Farben der ukrainischen Flagge und versieht sie mit Friedenstauben und Peace-Zeichen.

Plus Cornelia Kauffmann ist viel auf Kunsthandwerkermärkten unterwegs, auch auf der Nördlinger Mess'. Nun stellt sie Herzen und Anhänger in Ukraine-Farben her.

Von Mark Masuch

Normalerweise verkauft Cornelia Kauffmann ihre Herzen auf Messen und Kunsthandwerksmärkten. Auch auf der Ipfmesse und der Nördlinger Mess' ist sie regelmäßig mit ihrem Stand vertreten. Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin seinen grausamen Angriff auf die Ukraine gestartet hatte, dachte die Bopfingerin darüber nach, was sie tun könnte, um den betroffenen Menschen zu helfen. Die 62-Jährige musste nicht lange überlegen.

