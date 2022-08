"Brasst scho" begeistert bei Bopfingen unplugged im Stadtgarten

Plus Die Veranstalter beweisen ein gutes Händchen beim Line-up für Bopfingen unplugged. Von Metallica bis "Über sieben Brücken musst du gehen" war alles dabei.

Alles richtig gemacht in Bopfingen: den Regen schon nachmittags prasseln lassen, um dann abends bei guter Stimmung und ohne nasse Beeinträchtigung von oben feiern zu können. Auch das Line-up stimmte für diesen – so die Ankündigung – Abend mit "Musik pur und ungefiltert". Die Gäste wussten es zu schätzen, schon kurz vor 19 Uhr waren die Tische und Bänke gut gefüllt, ein Altersschwerpunkt war nicht auszumachen.