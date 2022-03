Carsharing ist bald auch in Bopfingen möglich

Plus Für die Stadt Bopfingen sollen dabei keine Kosten entstehen. Die Neunsitzer von Firma Mikar sind bereits in Nachbarkreisen im Einsatz.

Carsharing soll bald auch in Bopfingen möglich sein. Nach Angaben von Bürgermeister Gunter Bühler möchte die Firma Mikar aus Plattling (Landkreis Deggendorf) einen Neunsitzer am Ipf einsetzen, der von jedem genutzt werden kann. Für die Stadt sollen dabei keine Kosten entstehen. Lediglich ein Stellplatz muss vorgehalten werden.