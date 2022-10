Bopfingen

06:00 Uhr

Das gesamte Ries im Blick: Forscher treffen sich

Plus In Bopfingen geht es um die Geschichte des Rieses, es wird über Ausgrabungen referiert. Die Redner betonen die Einheit der Region – trotz Landesgrenze.

Von Viktor Turad Artikel anhören Shape

Das Ries ist ein Hotspot, also ein Brennpunkt, der Besiedlungsgeschichte Europas in jeder Epoche der Menschheit. Es ist ein einzigartiger Naturraum von der Geologie bis zum Klima mit fruchtbaren Böden. So hat Heike Burkhardt, die Geschäftsführerin des Unesco-Geoparks, die Region bei einem Kolloquium in der Schranne in Bopfingen beschrieben. Dabei wurde erstmals das gesamte Ries samt der unmittelbar angrenzenden Gebiete über die Landesgrenzen hinweg in den Blick genommen. Archäologen würden hier auch keine Grenzsteine finden, wies der Landrat des Landkreises Donau-Ries, Stefan Rößle, nicht als einziger Redner darauf hin, dass das Ries als eine Einheit zu betrachten sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .