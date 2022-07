Diverse Polizeieinsätze bei Ipfmess am Wochenende

Die Polizei verzeichnet verschiedene Einsätze bei der Ipfmess. Die meisten Taten passierten unter Alkoholeinfluss.

Am vergangenen Wochenende ist es bei der Ipfmess in Bopfingen zu zahlreichen Einsätzen für die Polizei gekommen, wie die Beamten mitteilen. So leisteten mehrere Personen Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten und Beamtinnen. Es sei unter anderem zu Körperverletzungen, Diebstählen und Sachbeschädigungen gekommen. Insgesamt war ein hohes Besucheraufkommen beim Fest zu registrieren. Die eingesetzten Beamten und Beamtinnen blieben bei allen Einsätzen unverletzt, heißt es im Polizeibericht.

Auf Nachfrage teilt ein Sprecher der Polizei mit, dass grundsätzlich nichts Außergewöhnliches passiert sei. Solche Vorkommnisse seien bei einem Volksfest erwartbar, die meisten Taten ereigneten sich unter Alkoholeinfluss. Beispielsweise komme es so zu Problemen beim Warten, manche Besucherinnen und Besucher wollten Personalien nach Vorfällen nicht angeben oder leisteten Widerstand gegenüber der Polizei. (jltr)