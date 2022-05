Bopfingen/Ellwangen

12:30 Uhr

Angeklagter soll gesagt haben: „Vor Mord mache ich keinen Halt“

Plus Im Prozess um ein totes Kleinkind in Bopfingen sagen am fünften Verhandlungstag die Ex-Partner der Mutter aus, so auch der leibliche Vater des toten Kindes.

Vor dem Ellwanger Landgericht startet am Mittwoch der fünfte Verhandlungstag im Prozess gegen einen 33-jährigen Mann, der das Kind seiner Lebensgefährtin zu Tode gequält haben soll. Es sagen die Ex-Partner der Mutter aus, so auch der leibliche Vater des toten Kindes. Der schildert erschreckende Momente von einem Tag, als er mit dem Angeklagten zusammen in der Küche der Familie zusammensaß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen