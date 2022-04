Biss-Spur am Bein des Kleinkinds stammt wohl vom Angeklagten

Am Körper des mutmaßlich misshandelten Kindes aus Bopfingen wurden Zahnabdrücke gefunden. Wie diese dem Angeklagten zugeordnet werden konnten.

Vermutlich dreimal ist das 23 Monate alte Kleinkind aus Bopfingen gebissen worden. Darauf lassen die gefundenen Abdrücke schließen, einer im Gesicht, je einer am rechten Ober- und Unterschenkel. Nicht alle lassen sich eindeutig identifizieren, aber ein Abdruck weist laut Gutachterin eindeutig auf den Angeklagten hin. Ein weiterer Prozesstag nach dem Tod eines Kleinkindes aus dem Bopfinger Ortsteil Aufhausen geht zu Ende.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hatte die Zahnmedizinerin beauftragt, um zu klären: Stammen die Biss-Spuren vom Angeklagten? Der Vorsitzende Richter Bernhard Fritsch will zunächst wissen: Wie ist die Gutachterin vorgegangen? Sie erklärt, dass sie in der Justizvollzugsanstalt Abdrücke des Gebisses vom 33-Jährigen genommen hat. Daraus erstellte sie sowohl Gipsmodelle, aber auch teils durchsichtige Kunststoffschablonen. Diese vergrößerte sie auf die Größe der Biss-Spuren, wie sie auf den Fotos der Obduktion zu sehen waren. So konnte die Medizinerin das Gebiss auf der Schablone über die Bisse legen.

Prozess um totes Kleinkind in Bopfingen: Zahnabdrücke am Bein ausgewertet

Nur bedingt brachte dies Erkenntnisse für die Spuren in Gesicht und am Oberschenkel. Entweder waren die Bisse schon älter oder es wurde mit so großer Kraft gebissen, dass sich auf der Haut Hämatome bildeten und die Spuren „verwaschen“ wurden, erklärt die Gutachterin. Doch am Unterschenkel seien die Abdrücke klar zu erkennen gewesen. „Die Biss-Spuren passen mit den Gebissmarken überein, und zwar sehr genau.“ Auf Nachfrage des Richters, wie sicher sie sich sei, sagt die 77-Jährige: „Ich würde sagen zu 98 Prozent.“

Und die Form des Gebisses weise zudem darauf hin, dass die anderen beiden Spuren ebenfalls dem Angeklagten zuzuordnen sind, auch wenn man dies nicht Zahn für Zahn auswerten könne.

Die Verteidigerinnen des Angeklagten hatten an vorherigen Verhandlungstagen auch nach dem Verhalten der anderen Kinder der Mutter gefragt, ein möglicherweise aggressives Verhalten von ihnen ins Gespräch gebracht. Auch von einem der älteren Kinder hatte die Medizinerin Abdrücke der Zähne genommen, doch diese würden nicht übereinstimmen. Dass eines der anderen Geschwister für die Bisse verantwortlich sei, sei ebenfalls ausgeschlossen: Die Spuren stammten eindeutig von einem Erwachsenen.

Das Kleinkind scheint aber erst nach dem letzten Besuch beim Kinderarzt am 22. September 2021 gebissen worden zu sein, solche Verletzungen hatte der Kinderarzt nicht in seiner Akte verzeichnet. Er berichtet von Hämatomen an Stirn und Wangen und einer Schürfwunde, die die Mutter mit einem Sturz begründet hatte. Eine Woche zuvor war die Familie wegen einer Nasenprellung dort. Es sei glaubwürdig mit einem Sturz erklärt worden, sagt der Mediziner, die Mutter habe sich nur beschwert, dass sie aufgrund einer Anordnung des Jugendamtes wegen jeder Verletzung zum Arzt müsse.

Darum hatte der Kinderarzt keine weiteren Maßnahmen ergriffen

Die Polizei hatte berichtet, dass der Arzt zwischenzeitlich bereut hatte, niemanden informiert zu haben, das bestätigt der Kinderarzt vor Gericht aber nicht. Da er keine anderen Auffälligkeiten im Verhalten des Kindes gesehen habe, hatte er keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Das wollte er tun, wenn beim nächsten Besuch etwas auffällig gewesen wäre.