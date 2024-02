Bopfingen/Ellwangen

17:40 Uhr

Fall um totes Bopfinger Kleinkind startet erneut: Was der BGH kritisiert

Am Landgericht in Ellwangen wird erneut der Prozess um einen Buben aus Bopfingen verhandelt.

Plus Beim wiederholten Prozess im Fall um den 23 Monate alten Buben geht es um Rechtsfehler beim Motiv. Bald könnte die Rolle von RTL-Journalisten in den Fokus kommen.

Von Viktor Turad

Wegen des schrecklichen Todes eines 23 Monate alten Jungen vor gut zwei Jahren in einem Bopfinger Ortsteil muss sich ein jetzt 35 Jahre alter Mann erneut vor dem Landgericht Ellwangen verantworten. Er ist zwar von einer anderen Kammer wegen Totschlags und Misshandlung Schutzbefohlener bereits zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Diese Entscheidung hat der Bundesgerichtshof (BGH) aber aufgrund einer Revision der Staatsanwaltschaft in Teilen aufgehoben und zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen. In dieser muss nun geklärt werden, ob eine Verurteilung wegen Mordes in Frage kommt, wie es die Staatsanwaltschaft ursprünglich gefordert hatte. Vor seinem Tod hat der Bub ein Martyrium mit unvorstellbaren Qualen erleiden müssen.

Dies wurde am ersten Tag der erneuten Verhandlung wieder deutlich in den Ausführungen von Staatsanwalt Patrick Schmidt und bei der Verlesung der Feststellungen des Bundesgerichtshofs und des ersten Urteils des Landgerichts. Die darin enthaltenen „Feststellungen zum objektiven Tatgeschehen“, wie es im BGH-Urteil heißt, bleiben demnach bestehen. Rechtsfehler sieht das oberste Gericht dagegen bei den Feststellungen zum Motiv des Täters.

