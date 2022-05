Prozess um totes Kind aus Bopfingen: So schildern Bekannte das Familienleben

Plus Der getrennt lebende Ehemann der Mutter bezeichnet die Frau als "eiskalt". Der Vater des toten Buben äußert sich teils aber auch positiv über den Angeklagten.

Selbst der Vorsitzende Richter Bernhard Fritsch meinte: Eine Heile-Welt-Familie war es nicht. Im Prozess um den Tod eines Kleinkinds aus Bopfingen sagten auch die früheren Partner der Frau aus und gaben so Einblicke in das Leben der Familie.