Prozess um totes Kleinkind: Bruder wollte angeblich Kamera installieren

Am zweiten Prozesstag um ein totes, 23 Monate altes Kind in Bopfingen werden unter anderem Bilder der Verletzungen gezeigt. Ein Motiv sei nicht erkennbar.

Eine Polizistin schildert am zweiten Prozesstag um ein totes Kind in Bopfingen, dass eines der Geschwister den Angeklagten im Verdacht hatte, das 23 Monate alte Kind zu misshandeln. Der Junge habe gehört, dass das Kind geschrien habe. Regelmäßig, nachdem der Angeklagte das Kind gewickelt habe, seien ihm Verletzungen aufgefallen, so die Polizistin.

Daher habe der Bruder des Kleinkindes auch schon überlegt, eine Kamera im Wohnzimmer zu installieren, um zu überprüfen, was dort geschieht. Beim Wickeln sei der Angeklagte mit dem Kleinkind meist allein gewesen. Der Bruder habe auch Fotos gemacht und diese einer Freundin geschickt, um sich mit ihr auszutauschen.

Prozess um totes Kind in Bopfingen: Fotos werden vor Gericht gezeigt

Diese Bilder sieht sich das Gericht an: Das Kleinkind hat dunkle rote Flecken an Wange und Kinn, auch das Ohr ist teils leicht gerötet. Auch habe der Bruder seine Mutter gebeten, das Kind zu wickeln. Dies sei sicher auch der Fall gewesen, hauptsächlich hatte sich jedoch der Angeklagte um das Kind gekümmert, es gewickelt und gepflegt. Nach Aussage der Beamtin habe dies viele Personen im Umfeld gewundert, dass sich der neue Freund der Mutter so sehr um das Kind gekümmert hat.



Ein weiterer ermittelnder Polizist sagt, dass die Mutter wohl froh gewesen sei, wenn sie das Kind habe abgeben können und sich jemand anders darum gekümmert habe. Die Frau sei sehr auf den Mann fixiert gewesen. Der Beamte zitiert auch aus einem Chat zwischen der Frau und dem Angeklagten: Darin habe sie geschrieben, man müsse jetzt aufpassen, wegen jeder Verletzung müsse man nun zum Arzt.

Der Polizist teilt aber auch mit, dass er aus den Befragungen kein wirkliches Motiv des Angeklagten habe erkennen können. Wie es über Medien kommuniziert worden war, dass er im Kind den Erzeuger gesehen habe, sehe er nicht. Einen Grund für Hass habe ihm niemand nennen können.