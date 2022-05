Prozess um totes Kleinkind: Das ist die mutmaßliche Strategie der Verteidigung

Plus Noch immer ist im Prozess um den Tod eines 23 Monaten alten Buben aus Bopfingen vieles unklar. Wie die Verteidigerinnen des Angeklagten vorgehen.

Mit Hand- und Fußfesseln führen meist zwei Polizisten den Angeklagten an jedem Verhandlungstag in den Schwurgerichtssaal. Erst wenn die Richter erschienen sind, nehmen sie ihm die Handfesseln ab. Der 33-Jährige ist beim Prozess nur schwer zu beobachten, seine beiden Verteidigerinnen Sarah Schwegler und Sandra Ebert verdecken die Sicht. Deren Strategie aber lässt sich nach fünf Prozesstagen langsam erahnen.