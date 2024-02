Bopfingen/Ellwangen

vor 34 Min.

Totes Kleinkind in Bopfingen: Wie Sanitäter die Situation erlebt haben

Plus Auf ungewohnte Stille trafen die Sanitäter im Haus der Familie mit dem toten Buben. Nur in einer Situation hat ein Arzt eine andere Gefühlslage wahrgenommen.

Von Viktor Turad

„Es war eine surreale Situation: Der Zustand des Kindes und die gespenstische Ruhe passten nicht zusammen.“ So hat ein Sanitäter am Mittwoch vor dem Landgericht Ellwangen die Atmosphäre in einem Haus in einem Bopfinger Teilort geschildert, als sein Team dort wegen eines Notfalls eingetroffen war. Es ging dabei um den kleinen, knapp zweijährigen Buben, der kurz danach gestorben war. Deswegen muss sich erneut ein heute 35-jähriger Mann verantworten. Er war damals der Lebensgefährte der Mutter und ist wegen Totschlags und Misshandlung Schutzbefohlener zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof (BGH), wie berichtet, aufgehoben und zur erneuten Verhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts Ellwangen verwiesen. In diesem zweiten Verfahren will die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen Mordes erwirken. Die Mutter des Kindes hatte dem jetzt erneut Angeklagten bekanntlich die Betreuung des Buben übertragen. Der Mann malträtierte den Kleinen so sehr, dass dessen großer Bruder Bilder machte und die Mutter darauf hinwies, hier könne etwas nicht stimmen. Sie aber hatte in der vergangenen Woche bei ihrer Anhörung im Landgericht gesagt, sie habe den Beteuerungen ihres Lebensgefährten geglaubt, wonach sich der Bub gestoßen habe und gestürzt sei.

