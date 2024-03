Totes Kleinkind: Verteidigerinnen legen Revision gegen Urteil ein

Der Fall um den kleinen Buben aus Bopfingen ist noch nicht beendet. Die Anwältinnen des wegen Mordes verurteilten Mannes gehen gegen das Urteil vor.

Der Prozess um den Tod des knapp zwei Jahre alten Jungen in einem Bopfinger Stadtteil könnte ein zweites Mal neu aufgerollt werden. Denn die Verteidigerinnen des vom Landgericht Ellwangen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verteilten 35 Jahre alten Mannes haben beim Bundesgerichtshof (BGH) Revision eingelegt. Damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Sollten die obersten Richter der Revision stattgeben und das Urteil aufheben, würde aber nicht mehr vor dem Landgericht Ellwangen verhandelt, vielmehr müsste der BGH entscheiden, welches andere Landgericht dann zuständig ist.

Der 23 Monate alte Bub war im Herbst 2021 von dem Beschuldigten über Tage hinweg gequält worden. Dieser habe tödliche Verletzungen in Kauf genommen, als er dem auf dem Rücken liegenden Kind einen Stampftritt verpasst habe, an dem es letzten Endes auch gestorben war, hatte der Richter in der Urteilsbegründung gesagt. „Es lag auf der Hand, dass das besonders lebensgefährlich ist.“ Das habe der Mann billigend in Kauf genommen, zumal der Tat Misshandlungen vorausgegangen seien.

Totes Kleinkind aus Bopfingen: Verteidigung geht gegen Urteil vor

Das Gericht war nach fünf Verhandlungstagen Ende Februar zu der Überzeugung gelangt, dass es sich dabei um Mord und Misshandlung Schutzbefohlener gehandelt habe. Damit war es über das erste Urteil hinausgegangen, bei dem eine andere Kammer des Ellwanger Landgerichts auf Totschlag erkannt und eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren verhängt hatte. Dagegen hatte die Verteidigung seinerzeit ebenfalls Revision eingelegt, die der BGH allerdings verworfen hatte, während er der Revision der Staatsanwaltschaft, die von Anfang an eine Verurteilung wegen Mordes gefordert hatte, gefolgt war und das Urteil teilweise aufgehoben hatte.

Nach der erneuten Revision der Verteidigerinnen Sarah Schwegler und Sandra Ebert hat nun das Landgericht Ellwangen sieben Wochen Zeit, sein Urteil schriftlich zu begründen. Dieser Schriftsatz wird danach den Verteidigerinnen zugestellt, die dann vier Wochen Zeit haben, ihre Revision zu begründen. Wenn dann auch die Staatsanwaltschaft Stellung genommen hat, ist der BGH am Zug. Wie und wann der entscheidet ist offen. Bei der ersten Revision hatte es deutlich über ein Jahr gedauert, bis der BGH zu einem Ergebnis gekommen war. Er überprüft das Urteil lediglich auf eventuelle Rechtsfehler. Die Verteidigerinnen hatten im zweiten Prozess eine Freiheitsstrafe weit unter 14 Jahren gefordert.

