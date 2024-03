Wie das Landgericht den Freispruch für eine Messerangreiferin begründet

Plus Die Angeklagte entschuldigt sich vor Gericht für ihre "Höllentat". Der Angriff mit einem Messer in einem Bopfinger Treppenhaus hätte tödlich ausgehen können.

Für manche Beobachter überraschend freigesprochen hat das Schwurgericht am Landgericht Ellwangen eine 37 Jahre alte Frau vom Vorwurf des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Und dies, obwohl es keinen Zweifel daran gab, dass sie die Tat begangen hat.

Denn sie hatte unter Tränen selbst zugegeben, einen 53 Jahre alten Mitbewohner in einem Bopfinger Mehrfamilienhaus mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Nach Überzeugung des Gerichts aber ist ein durch eine Erkrankung bei ihr ausgelöster Verfolgungswahn dafür verantwortlich. Daher sei eine Schuldunfähigkeit nicht auszuschließen. Das Gericht folgte mit dem Freispruch weder Oberstaatsanwalt Oliver Knopp, der neben einer Unterbringung eine Freiheitsstrafe von drei Jahren gefordert hatte, noch Verteidiger Hartmut Zobel, der zwei Jahre für angemessen gehalten hatte.