Endlich wieder Volksfeststimmung: Die Ipfmesse ist scharf geschaltet

Nach zwei Jahren Pause soll es im Sommer endlich wieder Volksfeststimmung in Bopfingen geben. Bürgermeister Gunter Bühler ist sehr zuversichtlich, dass die Region die Ipfmesse feiern kann, wie man sie gewohnt ist, inklusive Fest- und Gewerbezelten, Schaustellern, Umzug und Krämermarkt. Auch eine Countdownparty soll es wieder geben.