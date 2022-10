Erst Vorfahrt missachtet und dann geflüchtet

Ein Autofahrer missachtet die Vorfahrt eines anderen, beide stoßen zusammen. Doch der Verursacher fährt weiter.

Eine unbekannte Person hat am Dienstag gegen 17.15 Uhr an der Einmündung Birntorweg/Am Stadtgraben in Bopfingen die Vorfahrt eines 26-jährigen Fahrers missachtet, wie die Polizei berichtet. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand am Pkw des 26-Jährigen Schaden von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher sei ohne anzuhalten davongefahren. Entsprechende Ermittlungen wurden von Beamten des Polizeipostens Bopfingen aufgenommen. (AZ)

